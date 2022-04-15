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شؤون فلسطينية

"فدا": المطلوب توفير نظام خاص من الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني

"فدا": المطلوب توفير نظام خاص من الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الجمعة، أن ما جرى في القدس والمسجد الأقصى وقبله في عموم محافظات الضفة الغربية يوضح أن تحقيق السلام والاستعداد لدفع التزاماته التي كفلتها القرارات والاتفاقيات الدولية بما فيها حل الدولتين ليست على أجندة إسرائيل إطلاقا.

وقال "فدا"، إن "الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي والمدان الذي وقع، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى، يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية حول التهدئة في شهر رمضان".

وشدد على أن أية تهدئة أو تسهيلات تتحدث عنها إسرائيل مرفوضة وغير مقبولة وأن المطلوب على الأقل في المرحلة الحالية، توفير نظام خاص من الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني بما يشمل تأمين الوصول لجميع الأماكن الدينية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

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