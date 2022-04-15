إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بيتا وقريوت في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الجمعة، عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس.وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.وفي السياق، قال الناشط بشار القريوتي، إن عشرات المستوطنين اقتحموا نبع ماء قريوت، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.