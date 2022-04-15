الهندي: المقاومة بغزة مستعدة لخوض معركة من جديد دفاعاً عن الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، سهيل الهندي، اليوم الجمعة، أن المقاومة بغزة مستعدة لخوض معركة من جديد دفاعاً عن الأقصى، مشيراً إلى أن ما يحدث في القدس وباحات المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن السكوت عنه.وقال الهندي، في كلمة له خلال وقفة نظمتها القوى الوطنية والإسلامية بغزة لدعم الضفة والقدس: "إن غزة ترسل رسائل ثورية أننا مع القدس والأقصى ولن نسمح للإجرام الصهيوني في ساحات الأقصى أن يستمر والرسالة واضحة أن معركة سيف القدس لا زالت حاضرة ونحن مستعدون لخوض المعارك للدفاع عن القدس".وتابع: "المعركة قادمة وهناك إعداد كبير من المقاومة للدفاع عن القدس وحماية الأقصى"، محذراً الاحتلال من التمادي في اعتداءاته على الأقصى.