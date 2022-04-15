البطش: مهمتنا هي حماية المقدسات ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الاستفزازات





وقال البطش، في كلمة خلال مسيرة جماهيرية وسط مدينة غزة: إن الاحتلال "سيدفع ثمن هذه الجرائم طال الزمن أم قصر؛ فيد المقاومة طويلة في غزة وجنين ونابلس، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الاستفزازات".



وأضاف البطش: "نخرج اليوم من غزة لنعلن دعمنا وإسنادنا لأهلنا في القدس وجماهير شعبنا في الضفة ومقاومتنا فيها"، مشدداً على رفض "كل المحاولات لفرض الهوية الدينية اليهودية على القدس، ورفض ممارسات الاحتلال لذبح القرابين بالأقصى".



وبين أن "وحدة الساحات التي جسّدتها معركة سيف القدس هذه المعادلة لا تراجع عنها ولا انفكاك منها، وما يحدث بالقدس يصيب غزة والداخل والضفة والأمة كل الأمّة".





وتابع: "نقول للعدو إنّ معركة سيف القدس كانت لأسباب أقل بكثير مما يجري اليوم، ومما يهدّد به العدو اليوم من ذبح القرابين باعتبار الأقصى ساحة للهيكل المزعوم".



وأكمل: "لكل الحريصين أسرعوا الخطى لوقف العدوان في القدس قبل فوات الأوان، فلم نعد نطيق هذه المناظر التي كانت سببًا لمعركة "سيف القدس" العام الماضي، ولن نتحملها مرة أخرى، وهذا يجب أن يكون واضحًا للعدو والمراقبين".



وأشار إلى أن مهمة المقاومة "هي حماية المقدسات حتى تأتي الأمة لأخذ دورها، وذلك لا يعني أن تتفرج الامة وأن تترك بيت المقدس"، مطالباً "جامعة الدول العربية وعلماء الأمة بأخذ دورهم في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".





ووجه البطش رسالة إلى أهالي القدس قائلاً: "يا أهلنا في القدس كونوا على ثقة أنّنا معكم، وأنّ سلاحنا وسيوفنا مشرعة ولن نقبل أبدًا أن تهان الكرامة"، مضيفاً: "لتصل رسالة الجماهير في غزة أنّنا مع القدس والضفة وجنين، وأنّنا شعب واحد وسلاح واحد وأرض واحدة".





رام الله - دنيا الوطنحذر منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية، خالد البطش، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في العدوان ومن أي خطوة كذبح القرابين أو غيرها، مؤكداً أن المقاومة تحمل الاحتلال المسؤولية والتداعيات.