شؤون فلسطينية

المالكي: جهودنا متواصلة على المستويات الدولية كافة لحماية المسجد الأقصى

المالكي: جهودنا متواصلة على المستويات الدولية كافة لحماية المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن هناك جهودا متواصلة على المستويات الدولية كافة لحماية المسجد الأقصى.

وأدان المالكي، في بيان له، اليوم الجمعة، الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، ضد المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك والتي أدت لإصابة العشرات بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.

وندد بالاقتحام الوحشي لقوات وشرطة الاحتلال للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، معتبرا أنه امتداد لعمليات أسرلة وتهويد القدس واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وحلقة جديدة لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.

وأكد أن سلطات الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتكريس احتلالها واختطافها للقدس لفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية تصدر أزماتها إلى الساحة الفلسطينية وعلى حساب حقوق شعبنا.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعيا الإدارة الأميركية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا ومقدساته.

وشدد المالكي على أهمية التنسيق الفلسطيني الأردني لتعميق الحراك السياسي والدبلوماسي على المستويات كافة، لحماية المسجد الأقصى من خطر التهويد.

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