المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام يدعو لوقف الاستفزازات في الأقصى فورا

رام الله - دنيا الوطنأعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه العميق إزاء ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للحرم المقدسي فجر اليوم والاعتداء على المصلين واعتقال المئات منهم.وقال وينسلاند في بيان مقتضب نشره، اليوم الجمعة، "أشعر بقلق عميق إزاء تدهور الأوضاع في مدينة القدس خلال هذه الأيام المقدسة".ودعا إلى وقف الاستفزازات في الحرم الشريف فورا، وأكد أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع كافة الشركاء الإقليميين الرئيسيين والأطراف لتهدئة الوضع، مطالبا جميع الأطراف بالمساعدة في تهدئة الوضع، وتجنب نشر الخطاب التحريضي.