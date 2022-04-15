عاجل

  • إعلام الاحتلال يزعم إصابة مستوطن بعملية طعن في مدينة حيفا

  • المحامي علاء رشق: عدد المعتقلين من الأقصى قد يزيد عن 450 معتقلاً نقلوا جميعاً إلى معسكر (متسودات ادوميم)

مباشر | تشييع جثمان الشهيد الفتى شوكت عابد في جنين

شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يزعم اعتقال مستوطنين كانا بطريقهما لذبح "قربان الفصح" في الأقصى

شاهد: الاحتلال يزعم اعتقال مستوطنين كانا بطريقهما لذبح "قربان الفصح" في الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال مستوطنين إثنين كانا في طريقهما لذبح "قربان الفصح"، في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ساعات من اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بداخله.

واقتحمت شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة، باحات المسجد الأقصى المبارك فجراً، واعتدت على المصلين بوحشية، ما أدى إلى إصابة أكثر من 160 فلسطينياً بحسب بيان الهلال الأحمر الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال، أكثر من 400 مرابط من داخل باحات المسجد الأقصى، كما اقتحمت المصلى القبلي وعاثت فيه خراباً بعد اعتداءها على المعتكفين بداخله.

 

أخبار ذات صلة

الهباش يحمل الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع نتيجة عدوانه على المصلين في الأقصى

الهباش يحمل الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع نتيجة عدوانه على المصلين في الأقصى

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

اشتية: اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين نذير خطير واستفزاز للمشاعر

اشتية: اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين نذير خطير واستفزاز للمشاعر

مصدر بالمقاومة للميادين: نراقب ما يحدث بالأقصى وغباء الاحتلال سيفجر الأوضاع

مصدر بالمقاومة للميادين: نراقب ما يحدث بالأقصى وغباء الاحتلال سيفجر الأوضاع

الاحتلال يعتقل 400 مصل من داخل المصلى القبلي

الاحتلال يعتقل 400 مصل من داخل المصلى القبلي

&#34;المتابعة&#34; و&#34;المشتركة&#34; تدينان عدوان الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

"المتابعة" و"المشتركة" تدينان عدوان الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

حسين الشيخ ووزير الخارجية الأردني يبحثان هاتفياً اعتداءات الاحتلال بالأقصى

حسين الشيخ ووزير الخارجية الأردني يبحثان هاتفياً اعتداءات الاحتلال بالأقصى

فتح: لن نسمح للاحتلال بفرض سيطرته على المسجد الأقصى مهما كلف ذلك من ثمن

فتح: لن نسمح للاحتلال بفرض سيطرته على المسجد الأقصى مهما كلف ذلك من ثمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يحمل الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع نتيجة عدوانه على المصلين في الأقصى

الهباش يحمل الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع نتيجة عدوانه على المصلين في الأقصى

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

مجدلاني: الاحتلال يسعى لحرب دينية ويمهد بعدوانه على الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني

&#34;المتابعة&#34; و&#34;المشتركة&#34; تدينان عدوان الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

"المتابعة" و"المشتركة" تدينان عدوان الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

حسين الشيخ ووزير الخارجية الأردني يبحثان هاتفياً اعتداءات الاحتلال بالأقصى

حسين الشيخ ووزير الخارجية الأردني يبحثان هاتفياً اعتداءات الاحتلال بالأقصى

الخارجية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتنفيذ مخططاته الاستعمارية للقدس والأقصى

الخارجية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتنفيذ مخططاته الاستعمارية للقدس والأقصى

الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الأوقاف: استباحة المسجد الأقصى وتدنيسه هو دفع باتجاه حرب دينية

الأوقاف: استباحة المسجد الأقصى وتدنيسه هو دفع باتجاه حرب دينية

مستشار الرئاسة الفلسطينية: حقنا أن ندافع عن عقيدتنا فالأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين

مستشار الرئاسة الفلسطينية: حقنا أن ندافع عن عقيدتنا فالأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع