شاهد: الاحتلال يزعم اعتقال مستوطنين كانا بطريقهما لذبح "قربان الفصح" في الأقصى





واقتحمت شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة، باحات المسجد الأقصى المبارك فجراً، واعتدت على المصلين بوحشية، ما أدى إلى إصابة أكثر من 160 فلسطينياً بحسب بيان الهلال الأحمر الفلسطيني.





واعتقلت قوات الاحتلال، أكثر من 400 مرابط من داخل باحات المسجد الأقصى، كما اقتحمت المصلى القبلي وعاثت فيه خراباً بعد اعتداءها على المعتكفين بداخله.









رام الله - دنيا الوطنزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال مستوطنين إثنين كانا في طريقهما لذبح "قربان الفصح"، في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ساعات من اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بداخله.