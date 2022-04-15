مصدر بالمقاومة للميادين: نراقب ما يحدث بالأقصى وغباء الاحتلال سيفجر الأوضاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة الميادين الفضائية، نقلاً عن مصدر في المقاومة الفلسطينية، أن المقاومة تراقب ما يجري في الأقصى مفيداً بأن قرار المقاومة واضح بالدفاع عن المسجد الأقصى ومنع تهويده أو تقسيمه.وقالت القناة، نقلاً عن المصدر، إن المقاومة أجرت اتصالات ومباحثات مع الوسطاء حول ما يجري بالأقصى، مضيفاً: "أن غباء حكومة العدو ومنظومتها الأمنية وسوء تقديرها للموقف سيفجر الأوضاع".واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين ما أدى إلى إصابة 152 فلسطينياً بحسب بيان جمعية الهلال الأحمر.وأعلنت شرطة الاحتلال، اعتقال أكثر من 300 مصلٍ من باحات المسجد الأقصى، بعدما اقتحمت الصلى القبلي وأمطرته بوابل من قنابل الغاز والرصاص المطاطي.