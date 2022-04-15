هنية: قرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته مهما كان الثمن

رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، اليوم الجمعة، إن "أمام العربدة الصهيونية واقتحام المسجد الاقصى المبارك: هناك خياران فقط إما الاحتلال والبطش والقرابين في المسجد الأقصى، أو الرباط وترسيخ إسلامية القدس ومسجدها الأقصى".وأضاف هنية، في تصريح صحفي: "الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية من يقرر، وقرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته مهما كان الثمن".وتابع: "لا مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية مهما طال الزمن".وأصيب 152 فلسطينياً في المسجد الأقصى إثر اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين فيه بعدما اقتحمت الشرطة والقوات الخاصة باحات المسجد فجراً.وأعلنت شرطة الاحتلال اعتقال 300 مرابط من داخل المسجد الأقصى، فيما اقتحمت قواتها المصلى القبلي وحطمت زجاج النوافذ التاريخية للمصلى.