عاجل

  • مصدر بالمقاومة للميادين: نراقب ما يجري بالأقصى وقرارنا واضح بالدفاع عن المسجد الاقصى ومنع تهويده أو تقسيمه

مباشر | المسجد الأقصى الآن

شؤون فلسطينية

شاهد: تنظيف المصلى القبلي بالأقصى من آثار اعتداء قوات الاحتلال

شاهد: تنظيف المصلى القبلي بالأقصى من آثار اعتداء قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
شرع عشرات المقدسيين، بتنظيف المصلى القبلي من آثار اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما اقتحمته لأول مرة منذ سنوات واعتدت على المصلين بداخله.

وأفادت مصادر محلية مقدسية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى، وحطمت زجاج النوافذ التاريخية، وأمطرته بعشرات القنابل الغازية وأطلقت الرصاص المطاطي على المصلين بداخله.

وأعلنت شرطة الاحتلال اعتقال 300 مرابطاً من داخل المسجد الأقصى، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 152 إصابة في باحات الأقصى إثر اعتداء قوات الاحتلال.

واقتحمت عناصر شرطة الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى فجر اليوم، واعتدت على المصلين، فيما هاجمت النساء والمسنين بالهروات وأطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز تجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام.

 




أخبار ذات صلة

مصدر بالمقاومة للميادين: نراقب ما يحدث بالأقصى وغباء الاحتلال سيفجر الأوضاع

مصدر بالمقاومة للميادين: نراقب ما يحدث بالأقصى وغباء الاحتلال سيفجر الأوضاع

الاحتلال يعتقل 400 مصل من داخل المصلى القبلي

الاحتلال يعتقل 400 مصل من داخل المصلى القبلي

&#34;المتابعة&#34; و&#34;المشتركة&#34; تدينان عدوان الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

"المتابعة" و"المشتركة" تدينان عدوان الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

حسين الشيخ ووزير الخارجية الأردني يبحثان هاتفياً اعتداءات الاحتلال بالأقصى

حسين الشيخ ووزير الخارجية الأردني يبحثان هاتفياً اعتداءات الاحتلال بالأقصى

فتح: لن نسمح للاحتلال بفرض سيطرته على المسجد الأقصى مهما كلف ذلك من ثمن

فتح: لن نسمح للاحتلال بفرض سيطرته على المسجد الأقصى مهما كلف ذلك من ثمن

هنية: قرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته مهما كان الثمن

هنية: قرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته مهما كان الثمن

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الاحتلال للأقصى وتدنيسه بمثابة إعلان حرب على شعبنا

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الاحتلال للأقصى وتدنيسه بمثابة إعلان حرب على شعبنا

الخارجية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتنفيذ مخططاته الاستعمارية للقدس والأقصى

الخارجية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتنفيذ مخططاته الاستعمارية للقدس والأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المتابعة&#34; و&#34;المشتركة&#34; تدينان عدوان الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

"المتابعة" و"المشتركة" تدينان عدوان الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

حسين الشيخ ووزير الخارجية الأردني يبحثان هاتفياً اعتداءات الاحتلال بالأقصى

حسين الشيخ ووزير الخارجية الأردني يبحثان هاتفياً اعتداءات الاحتلال بالأقصى

الأوقاف: استباحة المسجد الأقصى وتدنيسه هو دفع باتجاه حرب دينية

الأوقاف: استباحة المسجد الأقصى وتدنيسه هو دفع باتجاه حرب دينية

أول تعقيب لحركة (حماس) على اقتحامات قوات الاحتلال للأقصى واعتداءاتهم على المصلين

أول تعقيب لحركة (حماس) على اقتحامات قوات الاحتلال للأقصى واعتداءاتهم على المصلين

عكرمة صبري: الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل ونحذر من إدخال القرابين للأقصى

عكرمة صبري: الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل ونحذر من إدخال القرابين للأقصى

شاهد: شبان يتصدون لقوات الاحتلال خلال المواجهات بباحات المسجد الاقصى

شاهد: شبان يتصدون لقوات الاحتلال خلال المواجهات بباحات المسجد الاقصى

شاهد: لحظة اعتقال طفل فلسطيني من باحات المسجد الاقصى

شاهد: لحظة اعتقال طفل فلسطيني من باحات المسجد الاقصى

شاهد: جندي إسرائيلي يعتدي بشكل متعمد على إحدى المرابطات بالأقصى

شاهد: جندي إسرائيلي يعتدي بشكل متعمد على إحدى المرابطات بالأقصى

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع