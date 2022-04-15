شاهد: تنظيف المصلى القبلي بالأقصى من آثار اعتداء قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنشرع عشرات المقدسيين، بتنظيف المصلى القبلي من آثار اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما اقتحمته لأول مرة منذ سنوات واعتدت على المصلين بداخله.وأفادت مصادر محلية مقدسية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى، وحطمت زجاج النوافذ التاريخية، وأمطرته بعشرات القنابل الغازية وأطلقت الرصاص المطاطي على المصلين بداخله.وأعلنت شرطة الاحتلال اعتقال 300 مرابطاً من داخل المسجد الأقصى، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 152 إصابة في باحات الأقصى إثر اعتداء قوات الاحتلال.واقتحمت عناصر شرطة الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى فجر اليوم، واعتدت على المصلين، فيما هاجمت النساء والمسنين بالهروات وأطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز تجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام.