الجهاد: ما لم يكف الاحتلال يده عن الأقصى فإن المواجهة ستكون أقرب مما يظن





وقالت الحركة، في بيان، إن الاعتداء على المصلين كان محاولة فاشلة لإفراغ المسجد الأقصى بهدف تدنيسه من قبل المستوطنين، مؤكدةً أن الاحتلال "سيدرك أن هذه النار التي يشعلها بحقده الأعمى سترتد عليه وستحرقه".



وشددت الحركة على أنه "ما لم يكف الاحتلال يده عن الأقصى ويوقف عدوانه على شعبنا فإن المواجهة ستكون أقرب وأصعب مما يظن".



وأصيب نحو مئة فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في باحات المسجد الأقصى فجراً، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المسجد القبلى واعتقلت نحو 80 مرابطاً من داخله.





وأكد عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أن الوضع في الأقصى خطير، مشيراً إلى إنه سيتم إقامة صلاة الجمعة مهما كلف الأمر.





رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى هي جريمة عدوانية يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتعا.