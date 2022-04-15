عاجل

  • مكتب رئيس وزراء الإحتلال: نعمل على تهدئة الأمور في الحرم القدسي ومستعدون لجميع السيناريوهات

شؤون فلسطينية

مستشار الرئاسة الفلسطينية: حقنا أن ندافع عن عقيدتنا فالأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين

مستشار الرئاسة الفلسطينية: حقنا أن ندافع عن عقيدتنا فالأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي، إن ما حصل اليوم الجمعة صباحا في المسجد الأقصى كان مبيتا، من ليلة الأمس بعد صلاة التروايح، حيث اقتحمت مركبة لشرطة الاحتلال ساحات المسجد الاقصى المبارك في سابقة خطيرة.

وأضاف، في بيان له اليوم الجمعة، إن القيادة الفلسطينية والسيد الرئيس محمود عباس تابع منذ ليلة الأمس ما يخطط له الاحتلال، وتم التواصل مع أطراف دولية مختلفة، ومع الإدارة الأميركية من خطورة ما يخطط له الاحتلال في الجمعة الثانية من رمضان من اعتداء وحذرنا من النتائج المترتبة على هذه الاعتداءات.

وتابع: تواصلنا باستمرار وليلة الأمس تحديدا مع الاخوة في الاردن ونسقنا حول التهديدات المتوقعة، وما توقعناه حصل باقتحام قوات الاحتلال الأقصى وإطلاق قنابل الصوت والمطاطي ورش الغاز والهجوم على كل المصلين.

واستطرد الرويضي: تحذيرنا للعالم الذي يغمض عينيه عن جرائم الاحتلال وللإدارة الامريكية التي تتقاعس عن الضغط على سلطات الاحتلال بالتوقف عن اعدائها على الشعب الفلسطيني وعلى القدس ومقداساتهم.

وقال: حقنا ان ندافع عن عقيدتنا فالأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين، ولن نسمح بأي حال من الأحوال باستمرار الاعتداء من قبل حكومة الاحتلال ومستوطنيها على أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وأضاف: إسرائيل وحدها تتحمل المسؤولية عن نتائج أفعالها في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد الرويضي "حذرنا من قبل شهر رمضان الأطراف الدولية المختلفة من خطورة ما يخطط له الاحتلال خلال الشهر الفضيل من ارتكاب (مجزرة) في القدس لتسهيل تنفيذ برنامجه بالسيطرة الكاملة على الأقصى وتكرار تجربة الحرم الابراهيمي فيه بتقسيمه".

وأوضح أن طلبنا الفلسطيني الرسمي كان يتلخص بالمحافظة على الوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك، بان يستمر في ادارته الاوقاف الاسلامية التابعة للمملكة الاردنية الهاشمية صاحبة الوصاية، وأن يصل كافة المصلين المسلمين بحرية دون قيود من كافة الاراضي الفلسطينية، وان تتوقف اقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء الصلوات التلمودية بحماية شرطة الاحتلال.

وأضاف: الذي حصل أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لم تحترم الوصاية الاردنية ووضعت العراقيل أمام وصول المصلين المسلمين، وأطلقت العنان للجماعات الاستيطانية المتطرفة باستمرار الاقتحامات، والتهديد بذبح (القربان) في الاعياد اليهودية في ساحات المسجد الاقصى دون اعتقال هؤلاء.

أخبار ذات صلة

الخارجية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتنفيذ مخططاته الاستعمارية للقدس والأقصى

الخارجية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتنفيذ مخططاته الاستعمارية للقدس والأقصى

الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الجهاد: ما لم يكف الاحتلال يده عن الأقصى فإن المواجهة ستكون أقرب مما يظن

الجهاد: ما لم يكف الاحتلال يده عن الأقصى فإن المواجهة ستكون أقرب مما يظن

الأوقاف: استباحة المسجد الأقصى وتدنيسه هو دفع باتجاه حرب دينية

الأوقاف: استباحة المسجد الأقصى وتدنيسه هو دفع باتجاه حرب دينية

الهدمي يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين

الهدمي يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي وتعتقل عشرات المرابطين من داخله

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي وتعتقل عشرات المرابطين من داخله

أول تعقيب لحركة (حماس) على اقتحامات قوات الاحتلال للأقصى واعتداءاتهم على المصلين

أول تعقيب لحركة (حماس) على اقتحامات قوات الاحتلال للأقصى واعتداءاتهم على المصلين

عكرمة صبري: الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل ونحذر من إدخال القرابين للأقصى

عكرمة صبري: الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل ونحذر من إدخال القرابين للأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأوقاف: استباحة المسجد الأقصى وتدنيسه هو دفع باتجاه حرب دينية

الأوقاف: استباحة المسجد الأقصى وتدنيسه هو دفع باتجاه حرب دينية

شاهد: لحظة اعتقال طفل فلسطيني من باحات المسجد الاقصى

شاهد: لحظة اعتقال طفل فلسطيني من باحات المسجد الاقصى

شرطة الاحتلال تعلن اغلاق البلدة القديمة بالقدس في هذا الموعد

شرطة الاحتلال تعلن اغلاق البلدة القديمة بالقدس في هذا الموعد

شاهد: المرابطون يستعدون لحماية المسجد الاقصى من اقتحامات المستوطنين

شاهد: المرابطون يستعدون لحماية المسجد الاقصى من اقتحامات المستوطنين

نقابة المحامين تطالب بالإفراج الفوري عن الطفل أحمد مناصرة المعتقل منذ سبع سنوات

نقابة المحامين تطالب بالإفراج الفوري عن الطفل أحمد مناصرة المعتقل منذ سبع سنوات

الصحة: استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال بجنين

الصحة: استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال بجنين

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

طه: سياسة الإغتيالات والقتل الممنهج وشرعنة الإستيطان لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته

طه: سياسة الإغتيالات والقتل الممنهج وشرعنة الإستيطان لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع