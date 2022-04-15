قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي وتعتقل عشرات المرابطين من داخله
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى، واعتدت على المعتكفين فيه ونكلت بهم، وشنت حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم.
واعتدى العشرات من أفراد شرطة الاحتلال على المرابطين داخله بالضرب المبرح بعدما أمطرت المصلى بقنابل الغاز المسيل للدموع..
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال والشرطة باحات المسجد الأقصى فجراً، واعتدت على المصلين بداخله.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة نحو 90 مصلياً جراء اعتداء قوات الاحتلال.
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