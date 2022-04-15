مباشر | تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في باحات المسجد الأقصى

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل ونحذر من إدخال القرابين للأقصى

عكرمة صبري: الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل ونحذر من إدخال القرابين للأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد عكرمة صبري، خطيب المسجد الاقصى المبارك، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استخدمت أسلوب الغدر، وهجمت المصلين العزل بطريقة حربية وبالأسلحة النارية.

وحذر صبري في تصريحات له، صباح اليوم الجمعة، من ادخال المستوطنين، القرابين الى المسجد الاقصى.

يشار إلى ان قوات الاحتلال قد اقتحمت منذ الساعة الاولى من صباح اليوم الجمعة، باحات المسجد الاقصى المبارك، مما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفية مع الشبان الفلسطينيين، ادى الى اصابة نحو 27 مواطناً فلسطينياً.

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