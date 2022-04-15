شاهد: شبان يتصدون لقوات الاحتلال خلال المواجهات بباحات المسجد الاقصى





























رام الله - دنيا الوطننشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر لحظة تصدي الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال الاسرائيلي، في باحات المسجد الاقصى المبارك.يشار إلى ان قوات الاحتلال قد اقتحمت منذ الساعة الاولى من صباح اليوم الجمعة، باحات المسجد الاقصى المبارك، مما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفية مع الشبان الفلسطينيين، ادى الى اصابة نحو 27 مواطناً فلسطينياً.وكان المرابطون الفلسطينيون قد بدأوا الاستعدادات للتصدي لقوات الاحتلال الاسرائيلي عقب انتهاء صلاة الفجر في باحات المسجد الاقصى المبارك، وذلك بوضع سواتر خشبية على ابواب المسجد.