شاهد: اصابات بين المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى





وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تجاه المواطنين الفلسطينيين المرابطين في المسجد الاقصى المبارك، والمصلى القبلي.









وأكد موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي، أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، اقتحمت الان باحات المسجد الاقصى المبارك، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.



















في السياق ذاته، اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، على النساء المقدسيات المرابطات، والطواقم الصحفية في باحات المسجد الأقصى المبارك.وأكد موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي، أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، اقتحمت الان باحات المسجد الاقصى المبارك، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.









رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينين، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، باحات المسجد الاقصى المبارك، والمصلى القبلي.