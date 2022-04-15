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شؤون فلسطينية

شاهد: المرابطون يستعدون لحماية المسجد الاقصى من اقتحامات المستوطنين

شاهد: المرابطون يستعدون لحماية المسجد الاقصى من اقتحامات المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الماطنون الفلسطينيون المرابطون في المسجد الأقصى المبارك، بعد صلاة فجر اليوم الجمعة، بالاستعداد لحماية المسجد من أي اعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقد نشرت صور على وسائل الاعلام، تظهر صناديق وضع فيها الحجارة، بالاضافة الى سواتر خشبية عند أبواب المسجد الاقصى المبارك، استعدادا لأي اقتحام ينفذه المستوطنون وقوات الاحتلال.

وكان صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد أكد أمس الخميس، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان مستمر في كل مكان، وشهدنا اعتداءات الاحتلال في جنين وسلواد".

وقال العاروري خلال لقاء عبر فضائية الأقصى حول آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية: "أقدم التعازي والتهاني لأهالي الشهداء الذين ارتقوا خلال شهر رمضان وخلال هذا العام".

وتابع: "الاحتلال أرسل عبر أربعة وسطاء بأنهم لن يسمحوا للمتطرفين بذبح القرابين في المسجد الأقصى"، مؤكداً أنه لا يثق برسائل الاحتلال وأنهم على أهبة الاستعداد.

وأردف العاروري:"خلال أيام سيعقد اجتماع فصائلي آخر في لبنان لأجل الغرض نفسه، وهو حماية القدس والمقدسات".

وأكد أن شعبنا الفلسطيني في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال، وهو حارس أمين على هذه القضية والقدس والمقدسات، مشدداً على أنهم لا يشترون وعود الاحتلال، ونثق بشعبنا وبقدراتنا واستعدادنا للدفاع عن الأقصى بكل ما نملك.

يشار إلى أن حوالي 40 حافلة تتجهز للانطلاق خلال الساعات القادمة من مدن وقرى عدة بالداخل الفلسطيني نحو المسجد الأقصى المبارك.


 







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