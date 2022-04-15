بالتفاصيل.. وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد (موسكفا)

من جانبه، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلِع على تفاصيل الحريق الذي اندلع على متن الطراد الصاروخي "موسكفا" ("موسكو")، السفينة الرائدة في أسطول البحر الأسود الروسي.





وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس أن بوتين، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتسلم تقارير باستمرار من العسكريين بخصوص جميع التطورات.





وتابع ردا على سؤال عما إذا كانت وزارة الدفاع قد أطلعت بوتين على تفاصيل حادث الطراد "موسكفا": "نعم، بطبيعة الحال".





ورفض بيسكوف التعليق على الحادث الذي تعرضت له السفينة الرائدة في أسطول البحر الأسود، ونصح الصحفيين بتوجيه الأسئلة بهذا الشأن إلى وزارة الدفاع.





وأكدت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس اندلاع حريق أسفر عن انفجار ذخيرة على متن "موسكفا" وإجلاء طاقم السفينة بالكامل.





وأعلنت الوزارة اليوم أن السفينة لم تغرق وتم إطفاء الحريق وتوقفت الانفجارات على متنها، مؤكدة أن العمل جار على جر الطراد إلى الميناء، والتحقيق أطلق لكشف ملابسات الحادث الذي وقع على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.



