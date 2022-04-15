بالتفاصيل.. وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد (موسكفا)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس غرق الطراد "موسكفا" (السفينة الرئيسية في الأسطول الروسي بالبحر الأسود)، وأوضحت أن الطراد فقد توازنه بسبب الأضرار التي لحقت به جراء حريق شب فيه، ويأتي هذا التطور بينما لوحت موسكو بنشر أسلحة نووية في البلطيق ردا على خطط حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) للتوسع بالمنطقة.
وبعد ظهر الخميس، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن الطراد موسكفا بدأ الغرق بعد استهدافه بصاروخين مضادين للسفن، ووصفته بأنه "حدث عسكري هائل"، و"أكبر خسارة للأسطول الروسي منذ الحرب العالمية الثانية"، رغم نفي موسكو غرق السفينة بداية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق الخميس إنه "تم احتواء بؤرة الحريق على الطراد، ولم تعد هناك ألسنة لهب، وتوقفت انفجارات الذخيرة، والطراد موسكفا لا يزال عائما"، قبل أن تعلن غرقه لاحقا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق الذي أدى إلى تلك الانفجارات، في حين أعلن الكرملين أنه تم إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على ما وقع على متن الطراد.
وكانت موسكو أقرت بوقوع أضرار جسيمة في السفينة، في حين قالت السلطات الأوكرانية بمدينة أوديسا إن القوات الأوكرانية تمكنت من إصابة السفينة بصاروخ من نوع "نبتون".
"مدمر حاملات الطائرات"
ويعد الطراد موسكفا من أقوى القطع البحرية الروسية، ويعرف "بمدمر حاملات الطائرات"، إذ يتولى مهمة مهاجمة تلك الحاملات والقطع البحرية الكبيرة.
ودخل الخدمة عام 1983، وكان اسمه "سلافا" أي "المجد"، ثم أعيدت تسميته باسم "موسكفا" أي "موسكو" في 1996.
وتبلغ حمولته الكاملة 11 ألفا و300 طن، ويستطيع حمل مروحيتين مسلحتين ضد السفن والغواصات، ولكنه يحمل حوامة واحدة من طراز "كا-27" (Ka-27).
وفي 2013، أرسل الطراد موسكفا إلى البحر المتوسط ردا على انتشار القطع البحرية الأميركية على طول الساحل السوري. وخلال أزمة القرم في 2014 كان الطراد مسؤولا عن حصار البحرية الأوكرانية.
وفي 30 سبتمبر/أيلول 2015، أرسل الطراد إلى غرب البحر المتوسط لتأمين الطائرات التي تشن غارات في سوريا.
من جانبه، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلِع على تفاصيل الحريق الذي اندلع على متن الطراد الصاروخي "موسكفا" ("موسكو")، السفينة الرائدة في أسطول البحر الأسود الروسي.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس أن بوتين، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتسلم تقارير باستمرار من العسكريين بخصوص جميع التطورات.
وتابع ردا على سؤال عما إذا كانت وزارة الدفاع قد أطلعت بوتين على تفاصيل حادث الطراد "موسكفا": "نعم، بطبيعة الحال".
ورفض بيسكوف التعليق على الحادث الذي تعرضت له السفينة الرائدة في أسطول البحر الأسود، ونصح الصحفيين بتوجيه الأسئلة بهذا الشأن إلى وزارة الدفاع.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس اندلاع حريق أسفر عن انفجار ذخيرة على متن "موسكفا" وإجلاء طاقم السفينة بالكامل.
وأعلنت الوزارة اليوم أن السفينة لم تغرق وتم إطفاء الحريق وتوقفت الانفجارات على متنها، مؤكدة أن العمل جار على جر الطراد إلى الميناء، والتحقيق أطلق لكشف ملابسات الحادث الذي وقع على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.
وادعى مسؤولون أوكرانيون أن قوات بلدهم استهدفت أمس "موسكفا" بصواريخ مجنحة مضادة للسفن، ولم يعلق الجانب الروسي بعد على هذه الادعاءات.
التعليقات