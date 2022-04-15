الصحة: استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال بجنين



يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الخميس، عن استشهاد المواطن فواز حمايل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيتا، أول أمس الأربعاء.



وكانت وزارة الصحة، أعلنت صباح الخميس، استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين.



وقالت مصادر محلية، إن الشهيدين في جنين هما: الشاب مصطفى أبو الرب من قرية مسيلية، والشاب شأس كممجي، شقيق الأسير أيهم كممجي أحد منفذي عملية نفق الحرية في سجن جلبوع العام الماضي.



رام الله - دنيا الوطناعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب شوكت كمال عابد، (17 عاما)، من سكان كفر دان بمدينة جنين، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال يوم امس الخميس.وأكدت الوزارة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الشاب شوكت عابد كان يعالج في مستشفى ابن سينا في جنين.