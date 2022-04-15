17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

رام الله - دنيا الوطنتصاعدت اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر أبريل 2022، تزامنا مع تكثيف المقاومة الفلسطينية لعملياتها لمواجهة الجرائم الإسرائيلية.وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية 17 شهيدا، في حين أسفرت عمليات المقاومة عن مقتل ثلاثة مستوطنين، وجرح 34 آخرين.ففي الأول من أبريل، استشهد الشاب أحمد يونس صدقي الأطرش (28 عاما)، بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.واغتالت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين بمحافظة جنين في الثاني من أبريل، وهم صائب عباهرة، وخليل طوالبة، وسيف أبو لبدة، وذلك خلال إطلاق نار استهدف سيارة كانوا يستقلونها عند مفترق بوابة عرابة جنوب جنين.وفي السابع من أبريل، نفذ الشهيد البطل رعد فتحي حازم (29 عاما) من مخيم جنين، عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب المحتلة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 15 آخرين، فيما ارتقى رعد شهيدا في اشتباك مسلح مع الاحتلال بعد أدائه صلاة الفجر في أحد مساجد مدينة يافا المحتلة.وبعد يومين، وتحديدا في التاسع من أبريل، استشهد الشاب أحمد السعدي (22 عاما)، وأصيب 13 آخرون برصاص قوات الاحتلال، عقب اقتحام مخيم جنين.وفي العاشر من أبريل، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين (45 عاما) في قرية حوسان غرب بيت لحم، ما أدى إلى استشهادها، وذلك أثناء سيرها قرب حاجز عسكري في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية.وفي اليوم ذاته، أصيب ضابط من جيش الاحتلال بعملية طعن القرب من المسجد الإبراهيمي، نفذتها الشهيدة الشابة مها كاظم عوض الزعتري (24 عاما)، من سكان منطقة أبو دعجان في مدينة الخليل، إلى جانب استشهاد الشاب محمد غنيم (21 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة الخضر غرب بيت لحم.وفي 11 أبريل استشهد الطفل محمد حسين زكارنة (17 عاما) في مدينة جنين، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها المدينة.ونفذ عبد الله سرور (40 عاما) من الخليل بتاريخ 12 أبريل، عملية طعن أدت إلى إصابة جندي بجيش الاحتلال في مدينة عسقلان المحتلة، فيما ارتقى المنفذ شهيدا برصاص الاحتلال.وبتاريخ 13 أبريل استشهد الشاب محمد حسن عساف (34 عاما)، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، إضافة إلى استشهاد عمر عليان (20 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في صدره خلال عدوان الاحتلال على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.وفي اليوم ذاته، استشهد أيضا الطفل قضي فؤاد حمامرة (14 عاما)، بعد إصابته بنحو 10 رصاصات أطلقتها تجاهه قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في منطقة المطينة عند الشارع الرئيس للمدخل الشرقي للقرية.واليوم الموافق 14 أبريل، استشهد الشابين شأس كممجي ومصطفى أبو الرب، خلال اشتباكات في كفردان شمال غرب جنين، إلى جانب استشهاد فواز حمايل من بلدة بيتا متأثرا بإصابته.