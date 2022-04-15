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سمر حمد: تخبط الاحتلال لن يؤدي إلا لمزيد من الثورة والانتفاضة

سمر حمد: تخبط الاحتلال لن يؤدي إلا لمزيد من الثورة والانتفاضة
رام الله - دنيا الوطن
قالت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا سمر حمد إن الضفة الغربية تعلن نفيرها في وجه الاحتلال، وتقدم الرجال في سبيل التحرير، وهذه الانتفاضة المباركة هي رسالة لكل العالم، أن الشعب الفلسطيني لن يستكين ولن يلين، حتى يستعيد أرضه وينهي الاحتلال.

وأضافت حمد أن "التخبط الذي يقوم به الاحتلال من قتل عشوائي واعتقالات واقتحامات، لن يؤدي إلا لمزيد من الثورة والانتفاضة، فشعبنا أبدع في تقديم التضحيات".

وتابعت: "التحية كل التحية لتلك الأكف القابضة على الحجارة، ولتلك الصدور العارية القابضة على الجمر، ولأولئك الفتيان حماة الديار".

واستشهد منذ أول أمس الأربعاء، خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهم الشهيد شأس كممجي، والشهيد مصطفى أبو الرب بجنين، والشهيد أمير حماد والشهيد عمر عليان ببلدة سلواد، والشهيد قصي حمامرة ببيت لحم، والشهيد محمد حسن عساف بنابلس.

ودعا صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني للنفير العام، والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة على امتداد الوطن المحتل.

ووجه العاروري دعوة لأبناء شعبنا البطل وخاصة في رام الله والبيرة لمساندة الصامدين في بلدة سلواد، وكل مناطق الاشتباك، والالتحاق بأبطالها، والالتحام صفا واحدا لصد العدوان والحصار الاسرائيلي بكل الوسائل الممكنة.

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