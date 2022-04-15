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غوتيرش: على اسرائيل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة بحق الفلسطينيين

غوتيرش: على اسرائيل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة بحق الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
دعا أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في جميع أشكال استخدام القوة التي تؤدي إلى القتل أو الإصابة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "إن غوتيرش يتابع عن كثب تدهور الوضع الأمني وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف في مؤتمره الصحفي اليومي أن "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة قد أودى في اليومين الماضيين وحدهما بحياة ستة فلسطينيين على الأقل، من بينهم صبي يبلغ من العمر 14 عاما"، بحسب ما جاء على موقع المنظمة الدولية الالكتروني.

وكرر غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، التأكيد على أنه على قوات الأمن الإسرائيلية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وألا تستخدم القوة المميتة بحق المواطنين الفلسطينيين.

ودعا الأمين العام في ختام بيانه، السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى العمل من أجل الحفاظ على الهدوء وتجنب المزيد من التصعيد".

وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أعرب عن صدمته وقلقه حيال اعدام قوات الاحتلال، امرأة فلسطينية غير مسلحة في حوسان في بيت لحم، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل في مثل تلك الأفعال.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متزايدا منذ أيام، بعدما قام الجيش الإسرائيلي باقتحام شمال الضفة الغربية، وخاصة في مخيم جنين، ادت الى استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

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