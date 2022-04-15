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الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين

الامارات تحدد شرطاً لسفر مواطنيها غير المطعمين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإمارات السماح بسفر المواطنين غير المطعمين بالجرعات الرئيسية أو الداعمة، شرط إجراء فحص (PCR) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل.

كما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث بروتوكول القادمين إلى البلاد، حيث سيتم استثناء من هم دون 16 عاما من غير المطعمين من اشتراط الفحص المخبري PCR عند القدوم مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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