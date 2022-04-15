دولي

البنتاغون: كييف لم تصبح آمنة بعد.. وروسيا قادرة على قصفها

البنتاغون: كييف لم تصبح آمنة بعد.. وروسيا قادرة على قصفها
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي إن العاصمة الأوكرانية كييف لم تصبح آمنة بعد، رغم "إعادة تموضع القوات الروسية" في محيطها.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف آمنة حاليا، قال كيربي، إن "روسيا تملك قدرات قصف جوي وصاروخي بعيد المدى، وكييف لم تصبح آمنة بعد رغم إعادة تموضع القوات الروسية في محيطها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي أن "القوات الأوكرانية تصعّب عملية الانسحاب من حدود كييف الشمالية على القوات الروسية وتجعلها أكثر فوضوية"، على حد قوله.

وكان مسؤول رفيع المستوى في "البنتاغون"، أعلن اليوم الخميس، أن بلاده تتوقع الانتهاء من تسليم حزمة المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 800 مليون دولار إلى أوكرانيا في غضون الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول خلال إفادة صحفية، إن تسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا سيستغرق في المجمل 4 أسابيع.

وأوضح أن وصول الشحنة الأولى جوا إلى أوكرانيا سيستغرق نحو 3 أو 4 أيام بعد الموافقة عليها.

كذلك أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن إدارته لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال مسؤولين أميركيين كبار إلى كييف.

وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال حول ذلك: "نحن بصدد اتخاذ هذا القرار الآن".

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أمس، أن إدارة بايدن، تدرس إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وسط ترجيحات بأن هذا المسؤول قد يكون وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أو وزير الدفاع، لويد أوستن، أو نائب الرئيس الأميركي، كامالا هاريس.

وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا، مساعدات عسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في 24 من فبراير الماضي.

وحذرت روسيا أكثر من مرة من أن مواصلة الدول الغربية إمداد أوكرانيا بالأسلحة يطيل أمد الصراع، ويؤجج الأزمة بدلا من تسويتها.

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