شؤون فلسطينية

صور: أهالي مدينة أم الفحم يتوجهون للمسجد الأقصى للرباط فيه

صور: أهالي مدينة أم الفحم يتوجهون للمسجد الأقصى للرباط فيه
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالات محلية، فجر اليوم الجمعة، صوراً لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين وهم متجهون الى المسجد الاقصى المبارك لأداء صلاة الفجر، والرباط فيه.

وكان صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، قد قال في تصريحات سابقة له: "إن الاحتلال أرسل عبر أربعة وسطاء بأنهم لن يسمحوا للمتطرفين بذبح القرابين في المسجد الأقصى"، مؤكداً أنه لا يثق برسائل الاحتلال وأنهم على أهبة الاستعداد.

وأردف العاروري:"خلال أيام سيعقد اجتماع فصائلي آخر في لبنان لأجل الغرض نفسه، وهو حماية القدس والمقدسات".

وأكد أن شعبنا الفلسطيني في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال، وهو حارس أمين على هذه القضية والقدس والمقدسات.
وشدد على أنهم لا يشترون وعود الاحتلال، ونثق بشعبنا وبقدراتنا واستعدادنا للدفاع عن الأقصى بكل ما نملك

يشار إلى أن حوالي 40 حافلة تتجهز للانطلاق خلال الساعات القادمة من مدن وقرى عدة بالداخل الفلسطيني نحو المسجد الأقصى المبارك.


أخبار ذات صلة

رضوان: الرد على جرائم الاحتلال يكون عبر تصعيد الاشتباك.. الوسطاء اجروا اتصالات بقادة حماس

رضوان: الرد على جرائم الاحتلال يكون عبر تصعيد الاشتباك.. الوسطاء اجروا اتصالات بقادة حماس

الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين في عرض بحر خانيونس

الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين في عرض بحر خانيونس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله والخليل

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله والخليل

المجلس الوطني: الإعدامات الميدانية للفلسطينيين ترجمة لتعليمات حكومة المستوطن بينت

المجلس الوطني: الإعدامات الميدانية للفلسطينيين ترجمة لتعليمات حكومة المستوطن بينت

التربية والتعليم: انتظام المسيرة التعليمية بدءاً من السبت المقبل

التربية والتعليم: انتظام المسيرة التعليمية بدءاً من السبت المقبل

الاحتلال يغلق مدخل مخيم العروب بالخليل ويحتجز عدداً من مركبات المواطنين

الاحتلال يغلق مدخل مخيم العروب بالخليل ويحتجز عدداً من مركبات المواطنين

فعاليات جنين تواصل اعتصامها للمطالبة باستراد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

فعاليات جنين تواصل اعتصامها للمطالبة باستراد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

الأزهر الشريف يدين انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ويعتبرها وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

الأزهر الشريف يدين انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ويعتبرها وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: الإعدامات الميدانية للفلسطينيين ترجمة لتعليمات حكومة المستوطن بينت

المجلس الوطني: الإعدامات الميدانية للفلسطينيين ترجمة لتعليمات حكومة المستوطن بينت

الاحتلال يغلق مدخل مخيم العروب بالخليل ويحتجز عدداً من مركبات المواطنين

الاحتلال يغلق مدخل مخيم العروب بالخليل ويحتجز عدداً من مركبات المواطنين

فعاليات جنين تواصل اعتصامها للمطالبة باستراد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

فعاليات جنين تواصل اعتصامها للمطالبة باستراد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

الخليل: الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل بلدة بيت عينون

الخليل: الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل بلدة بيت عينون

بيتا: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل البلدة

بيتا: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل البلدة

بحثا آخر التطورات.. الرئيس عباس يستقبل في مكتبه مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام

بحثا آخر التطورات.. الرئيس عباس يستقبل في مكتبه مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام

الهباش يدعو خطباء العالم الإسلامي لتوجيه الأمة نحو قضيتهم المركزية &#34;فلسطين&#34;

الهباش يدعو خطباء العالم الإسلامي لتوجيه الأمة نحو قضيتهم المركزية "فلسطين"

محدث: الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل تسعةً آخرين في رام الله والقدس

محدث: الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل تسعةً آخرين في رام الله والقدس

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو