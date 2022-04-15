صور: أهالي مدينة أم الفحم يتوجهون للمسجد الأقصى للرباط فيه









رام الله - دنيا الوطننشرت وكالات محلية، فجر اليوم الجمعة، صوراً لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين وهم متجهون الى المسجد الاقصى المبارك لأداء صلاة الفجر، والرباط فيه.وكان صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، قد قال في تصريحات سابقة له: "إن الاحتلال أرسل عبر أربعة وسطاء بأنهم لن يسمحوا للمتطرفين بذبح القرابين في المسجد الأقصى"، مؤكداً أنه لا يثق برسائل الاحتلال وأنهم على أهبة الاستعداد.وأردف العاروري:"خلال أيام سيعقد اجتماع فصائلي آخر في لبنان لأجل الغرض نفسه، وهو حماية القدس والمقدسات".وأكد أن شعبنا الفلسطيني في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال، وهو حارس أمين على هذه القضية والقدس والمقدسات.وشدد على أنهم لا يشترون وعود الاحتلال، ونثق بشعبنا وبقدراتنا واستعدادنا للدفاع عن الأقصى بكل ما نملكيشار إلى أن حوالي 40 حافلة تتجهز للانطلاق خلال الساعات القادمة من مدن وقرى عدة بالداخل الفلسطيني نحو المسجد الأقصى المبارك.