عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله والخليل

أصيب عدد من المواطنين، الليلة، بالرصاص الحي وآخرين بالقنابل الغازية خلال مواجهات دارت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في مدينتي رام الله والخليل.





وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم.



كما وأصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل وبيت عنون شمال شرق الخليل.



وأعلنت مصادر محلية، عن إصابة طفل بالرصاص الحي من قرية عبوين شمال رام الله، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سنجل.وأفادت المصادر، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على الشارع الرئيسي عند مدخل سنجل، وأطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة طفل برصاصتين في اليد وأسفل الظهر، ونقل إلى مستشفى سلفيت، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.هذا وأصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين بالاختناق، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من محافظة الخليل.