شؤون فلسطينية

التربية والتعليم: انتظام المسيرة التعليمية بدءاً من السبت المقبل

التربية والتعليم: انتظام المسيرة التعليمية بدءاً من السبت المقبل
مدرسة حكومية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة التربية والتعليم، مساء يوم الخميس، عن قرارها انتظام المسيرة التعليمية؛ بالتزام الكادر المدرسي والطلبة بالدوام كالمعتاد اعتباراً من صباح السبت المقبل للمدارس التي تداوم السبت، والأحد للمدارس التي تداوم الأحد.

وقالت التربية والتعليم، إنه "سيتخذ الخطوات اللازمة لإيفاء الطلبة حقهم المقدس في التعليم، واستكمال المقررات الدراسية وتعويض ما فاتهم من المنهاج لإتمام العام الدراسي الحالي وفق الأجندة المعلن عنها سابقا".

وشددت على أهمية تكامل أدوار الأهالي والمجتمع المحلي والمعلمين لبذل كل جهد ممكن، لضمان حق التعليم للطلبة، بما من شأنه معالجة الفاقد التعليمي، والمضي قدما في الترتيبات الخاصة بعقد امتحان الثانوية العامة في موعده.

وأضافت: "خاصة في ضوء ما يعتري المشهد العام من تحديات بفعل عدوان السلطة القائمة بالاحتلال، والاستهداف الممنهج والمنظم لأطفالنا وشبابنا واستباحة دمائهم، مؤكدة التزامها بإنصاف المعلمين وصون حقوقهم، جنبا إلى جنب مع حق الطلبة في تحقيق تعليم وتعلم نوعي لهم".

وأشارت التربية والتعليم، إلى أنها ماضية قدما في إنجاز نظام مهننة التعليم وإقراره نهائيا، بما ينطوي عليه من تحوّل تاريخي في مكانة المعلم ومساره الوظيفي، مؤكدة ثقتها المطلقة بانتماء معلمينا، وإدراكهم لما تقتضيه المسؤولية الوطنية والمهنية من إعداد خطط كفيلة بامتلاك الطلبة الكفايات المخطط لها بما يشمل المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات.

وثمنت الاتفاق مع اتحاد المعلمين وجهود اللجنة التي تضم بالإضافة لها مجلس الوزراء ووزارة المالية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مؤكدة أنها تتابع مع اللجنة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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