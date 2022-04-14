فعاليات جنين تواصل اعتصامها للمطالبة باستراد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنتواصل فعاليات جنين ومخيمها، مساء اليوم الخميس، اعتصامها في إطار التنديد بجرائم الاحتلال والعدوان المستمر الذي يستهدف المحافظة، مطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.وندد المشاركون في الاعتصام، باستمرار تعذيب الأسرى الذين ينتفضون في كافة السجون ضد ظلم وقهر السجان، ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم.وطالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة فيما يسمى "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى.وشدد المشاركون، على الوحدة الوطنية من أجل التصدي لعدوان الاحتلال، والمشاركة في مهرجان تأبين الشهداء الذين استشهدوا في العدوان الأخير على المحافظة والذي سيقام مساء يوم غد في مخيم جنين.