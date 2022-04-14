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بيتا: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل البلدة

بيتا: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل البلدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الخميس، عن إصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بيتا جنوب نابلس.

وبدوره، قال رئيس بلدية بيتا محمود برهم، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل البلدة، وسط اطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشبرات بالاختناق.

وأوضح برهم، أن المواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد فواز حمايل، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس، واعلن استشهاده اليوم.

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