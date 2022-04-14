العاروري: لا نثق برسائل الاحتلال ونحن على أهبة الاستعداد لأي محاولات لتدنيس المقدسات

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، اليوم الخميس، إن "شعبنا يتعرض لعدوان مستمر في كل مكان، وشهدنا اعتداءات الاحتلال في جنين وسلواد".وأضاف العاروري خلال لقاء عبر فضائية الأقصى حول آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية: "أقدم التعازي والتهاني لأهالي الشهداء الذين ارتقوا خلال شهر رمضان وخلال هذا العام".وتابع: "الاحتلال أرسل عبر أربعة وسطاء بأنهم لن يسمحوا للمتطرفين بذبح القرابين في المسجد الأقصى"، مؤكداً أنه لا يثق برسائل الاحتلال وأنهم على أهبة الاستعداد.وأردف العاروري:"خلال أيام سيعقد اجتماع فصائلي آخر في لبنان لأجل الغرض نفسه، وهو حماية القدس والمقدسات".وأكد أن شعبنا الفلسطيني في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال، وهو حارس أمين على هذه القضية والقدس والمقدسات.وشدد على أنهم لا يشترون وعود الاحتلال، ونثق بشعبنا وبقدراتنا واستعدادنا للدفاع عن الأقصى بكل ما نملكيشار إلى أن حوالي 40 حافلة تتجهز للانطلاق خلال الساعات القادمة من مدن وقرى عدة بالداخل الفلسطيني نحو المسجد الأقصى المبارك.