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شؤون فلسطينية

بحثا آخر التطورات.. الرئيس عباس يستقبل في مكتبه مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام

بحثا آخر التطورات.. الرئيس عباس يستقبل في مكتبه مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط سيفين كوبمانز، آخر التطورات السياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات المتواصلة ضد أبناء شعبنا، والذي لا يمكن احتماله، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط كوبمانز، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون.

ورحب الرئيس عباس بالضيف، محملا اياه تحياته وتقديره لقيادة الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي ومؤسساتهم.

وشكر، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مواقفهم السياسية الداعمة للسلام العادل والشامل على أساس القانون الدولي ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، ودعم بناء مؤسساته الوطنية، معربا عن تطلع دولة فلسطين لتطوير اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد ودوله الأعضاء لمستوى أعلى، والعمل على إزالة جميع المعيقات التي تعترض سبيل تعزيز هذه العلاقات.

ومن جانبه، أكد كومانز التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

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