الجماهير الفلسطينية تشيّع جثمان الشهيد "حمايل" في بلدة بيتا









رام الله - دنيا الوطنشُيع مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد فواز حمايل إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا جنوب نابلس.هذا وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى العربي التخصصي في نابلس، ونقل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه ببلدة بيتا، حيث رفع على أكتاف المشيعين وجابوا فيه شوارع البلدة وصولا إلى منزله، حيث ألقى ذووه نظرة الوداع الأخيرة، قبل الصلاة عليه ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.وردد المشاركون في التشييع عبارات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الضفة الغربية.وبدورها، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه موكب التشييع أثناء مروره عبر حاجز عورتا العسكري جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.