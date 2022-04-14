الضفة: اتحاد المعلمين يقرر تعليق فعالياته بسبب توتر الأوضاع الميدانية

رام الله - دنيا الوطنقرر اتحاد المعلمين، مساء اليوم الخميس، تعليق فعالياته بالضفة الغربية المحتلة، وذلك نظراً للظروف الراهنة.وقال اتحاد المعلمين، إنه: "سيتم تعليق الفعاليات النقابية نظرًا للظروف الراهنة، ومنح فرصة للجنة المشكلة من وزارة التربية ومكتب رئيس الوزراء، والاتحاد لتعديل طبيعة العمل لتتوائم مع القطاعات الأخرى".والجدير بالذكر، أن الضفة الغربية تشهد حالة من التوتر في ظل اشتداد المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في مختلف المناطق والمدن والقرى.