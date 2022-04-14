دراغمة: الاحتلال يقرر الاستيلاء على مساحات من أراضي الأغوار الشمالية والوسطى

قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، اليوم الخميس، إن "الاحتلال الإسرائيلي قرر الاستيلاء على مساحات من أراضي حمصة التحتا وفروش بيت دجن الواقعة في الأغوار الشمالية والوسطى".



وأضاف دراغمة: "القرار يقضي بوضع اليد على مساحة 264.4 دونما من أراضي هذه المناطق لأغراض عسكرية، علمًا أن المواطنين عثروا على نسخة من القرار مرفقة بخريطة وموضوعة داخل هذه الأراضي".



وأوضح أن هذه الأراضي عبارة عن مساحات رعوية تابعة لخربة حمصة التحتا وقرية فروش بيت دجن.





رام الله - دنيا الوطن