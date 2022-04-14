عاجل

  • العاروري: لن ينام سكان "كيان" الاحتلال آمنين ما دام شعبنا لا يأمن على نفسه

  • العاروري: لن ينام سكان "كيان" الاحتلال آمنين ما دام شعبنا لا يأمن على نفسه

  • العاروري: الاحتلال يتراجع فقط عندما ينهض شعبنا ومقاومتنا في وجه مخططاته وانتهاكاته

  • العاروري: لا نشتري وعود الاحتلال ونثق بشعبنا وبقدراتنا واستعدادنا للدفاع عن الأقصى بكل ما نملك

  • العاروري: خلال أيام سيعقد اجتماع فصائلي آخر في لبنان لأجل الغرض نفسه وهو حماية القدس والمقدسات

  • العاروري: لا نثق برسائل الاحتلال ونحن على أهبة الاستعداد لأي محاولات لتدنيس المقدسات

  • العاروري: الاحتلال أرسل عبر أربعة وسطاء بأنهم لن يسمحوا للمتطرفين بذبح القرابين في المسجد الأقصى

شؤون فلسطينية

الخارجية تحمل الاحتلال مسؤولية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الخارجية تحمل الاحتلال مسؤولية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، على تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده واستباحته للأماكن الدينية والمقدسة في ظل صمت عربي ودولي.

وقالت الخارجية، "لا يضيع قادة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم أية فرصة للتعبير عن معاداتهم للسلام وعدائهم للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، ولا يضيعون أية فرصة للإعلان عن تمسكهم بمنظومة الاستعمار الإسرائيلي ونظام الابارتهايد العنصري، ليس فقط من خلال تصعيد انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وانما يجاهرون على سمع وبصر العالم بسياستهم الاستعمارية الاستعلائية تجاه الفلسطينيين".

وطالبت، الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وأوضحت الخارجية أن "ذلك يترافق مع حملة تضليل ممنهجة للرأي العام الإسرائيلي والعالمي تشارك بها مؤسسات دولة الاحتلال، بهدف تزييف الوعي العام وتشويش المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني، ومحاولة طمس الحقائق وتشويهها، وفي مقدمتها حقيقة احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، بما فيها العاصمة القدس المحتلة".

ولفتت إلى أن "آخر هذه الادعاءات الكاذبة كان ما صرّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بشأن عدم وجود نية وعمليات تحريض من قبل الجمعيات الاستيطانية لذبح القرابين في ساحات الأقصى، علمًا بأن أكثر من مسؤول استيطاني متطرف عارض بينت في تصريحه، كما قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال عدد من المحرضين على ذبح القرابين".

وتابعت: "هو ذات التلاعب بالألفاظ الذي اتبعه رئيس دولة الاحتلال حين ادعى أن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولسان حاله يعتبر على ما يبدو أن الاقتحامات اليومية للمسجد واداء الطقوس التلمودية في باحاته والتقسيم الزماني اليومي في المسجد جزءا من الوضع القائم! وفي آخر المواقف العنصرية التي يطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، بوهم أنها ستؤدي إلى زرع الخوف وتهديد الفلسطينيين، قال لبيد بمنطق (العصا والجزرة): من يحافظ على الهدوء سيسمح له الاحتفال برمضان دون إزعاج".

وحمّلت الخارجية، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وتصعيدها المتعمد للأوضاع، مؤكدةً أن مواقف أركان الائتلاف الحاكم تعبّر عن نظرة استعلائية عنصرية احتلالية، تقوم كما اعترف بينت على استعمال العصا والجزرة في التعامل مع الفلسطينيين، في تصرف ينم عن الصهيونية الفاشية التي لا تحاول السيطرة فقط على الأرض الفلسطينية وطرد أصحابها منها، وإنما أيضًا السيطرة على وعيهم وأحلامهم، مع التهديد المستمر ومعاقبة كل من يتمرد على هذه الرؤيا الإسرائيلية الكولونيالية العنصرية".

أخبار ذات صلة

العاروري: لا نثق برسائل الاحتلال ونحن على أهبة الاستعداد لأي محاولات لتدنيس المقدسات

العاروري: لا نثق برسائل الاحتلال ونحن على أهبة الاستعداد لأي محاولات لتدنيس المقدسات

بحثا آخر التطورات.. الرئيس عباس يستقبل في مكتبه مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام

بحثا آخر التطورات.. الرئيس عباس يستقبل في مكتبه مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام

الجماهير الفلسطينية تشيّع جثمان الشهيد &#34;حمايل&#34; في بلدة بيتا

الجماهير الفلسطينية تشيّع جثمان الشهيد "حمايل" في بلدة بيتا

مصادر مقدسية: حراس المسجد الأقصى يمنعون ثلاثة مستوطنين من دخول المسجد المبارك

مصادر مقدسية: حراس المسجد الأقصى يمنعون ثلاثة مستوطنين من دخول المسجد المبارك

الضفة: اتحاد المعلمين يقرر تعليق فعالياته بسبب توتر الأوضاع الميدانية

الضفة: اتحاد المعلمين يقرر تعليق فعالياته بسبب توتر الأوضاع الميدانية

دراغمة: الاحتلال يقرر الاستيلاء على مساحات من أراضي الأغوار الشمالية والوسطى

دراغمة: الاحتلال يقرر الاستيلاء على مساحات من أراضي الأغوار الشمالية والوسطى

الهباش يدعو خطباء العالم الإسلامي لتوجيه الأمة نحو قضيتهم المركزية &#34;فلسطين&#34;

الهباش يدعو خطباء العالم الإسلامي لتوجيه الأمة نحو قضيتهم المركزية "فلسطين"

محدث: الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل تسعةً آخرين في رام الله والقدس

محدث: الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل تسعةً آخرين في رام الله والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحثا آخر التطورات.. الرئيس عباس يستقبل في مكتبه مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام

بحثا آخر التطورات.. الرئيس عباس يستقبل في مكتبه مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام

الضفة: اتحاد المعلمين يقرر تعليق فعالياته بسبب توتر الأوضاع الميدانية

الضفة: اتحاد المعلمين يقرر تعليق فعالياته بسبب توتر الأوضاع الميدانية

دراغمة: الاحتلال يقرر الاستيلاء على مساحات من أراضي الأغوار الشمالية والوسطى

دراغمة: الاحتلال يقرر الاستيلاء على مساحات من أراضي الأغوار الشمالية والوسطى

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية وأمير قطر

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية وأمير قطر

فتح: جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تكسر من عزيمة وإرادة شعبنا

فتح: جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تكسر من عزيمة وإرادة شعبنا

&#34;المالكي&#34; يصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019

"المالكي" يصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019

الهلال الاحمر الفلسطيني تستنكر عرقلة الاحتلال عمل المهام الطبية

الهلال الاحمر الفلسطيني تستنكر عرقلة الاحتلال عمل المهام الطبية

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو