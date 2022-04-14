الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل ثمانية آخرين في رام الله والقدس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس، عن إصابة قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بالرصاص، واعتقال سبعة مواطنين في قرية بدرس غرب رام الله.وأفادت المصادر، بأن مواجهات دارت في القرية، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب بعيار حي في إحدى قدميه، ووصفت حالته بالطفيفة.وأثناء المواجهات التي اندلعت على طول مقطع الجدار الفصل العنصري المقام غرب القرية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، كما هاجمت مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم في ملعب المدرسة المجاور واعتقلت خمسة منهم تتراوح أعمارهم بين 10 و 13 عاماً.هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب يحيى جبارين، في مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جبارين، وهو من أراضي عام 48، خلال تواجده قرب باب حطة، شمال المسجد الأقصى المبارك.