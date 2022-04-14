أمير قطر يهاتف الرئيس عباس لاستعراض آخر التطورات في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتلقّى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، وذلك من أجل الحديث عن آخر التطورات الخطيرة في فلسطين، ووحشية الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال القتل والاعتقالات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المدمرة والواسعة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.ومن جانبه، أكد أمير دولة قطر خطورة ما يحدث وتضامنه واستعداده للقيام بكل ما تطلبه فلسطين.في حين، شكر الرئيس محمود عباس، الأمير ودولة قطر على هذا الاهتمام، مؤكدًا خطورة ما يجري، الأمر الذي سيضطر القيادة الفلسطينية للاجتماع واتخاذ قرارات بهذا الشأن.