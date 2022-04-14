تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية وأمير قطر

ولفت إلى أن نحو 19 شهيدًا ارتقوا منذ مطلع شهر رمضان المبارك برصاص الاحتلال، خمسة منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، محذًرا من أن استمرار الاحتلال في هذه السياسة سيكون له انعكاسات وتداعيات خطيرة.



وشدد رئيس المكتب السياسي على "ضرورة السماح للمصلين بالوصول للأقصى، ووقف أي اعتداء بحقهم أو منعهم من الوصول، معتبرًا أن أي مساس بالأقصى وبإسلاميته يمثل اعتداء على كل مسلم أينما كان".



من جانبه أكد أمير قطر دعم بلاده المتواصل للشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والوقوف الدائم مع أهلنا وخاصة في غزة لتخفيف آثار الحصار الذي تعانيه.







رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تبادلا من خلاله التهنئة بشهر رمضان المبارك وتطرقا للحديث عن آخر الاوضاع المتصاعدة في الضفة والقدس.وعبر هنيّة، عن" التقدير العميق لدور قطر على المستوى السياسي والإنساني الداعم للقضية الفلسطينية ولشعبنا في مختلف أماكن تواجده".وأشار خلال الحديث إلى "المواقف القطرية الثابتة والدعم المتواصل وخاصة المنحة القطرية الشهرية لقطاع غزة ، وإعادة الإعمار والمساعدات الدائمة للمواطنين".كما واستعرض هنيّة، الأوضاع المتصاعدة في الضفة و القدس وجنين والاعتداءات الإسرائيلة المتكررة هناك.