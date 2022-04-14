شؤون فلسطينية

"المالكي" يصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019

"المالكي" يصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019
رياض المالكي - وزير الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مصادقته على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019 بالتوقيع على صك انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية بطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد متابعتها لاعتماد (اليونسكو) للاتفاقية كأول معاهدة للأمم المتحدة ذات نطاق عالمي في مجال التعليم العالي.

وأودع سفير فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منير أنسطاس، اليوم الخميس، صك الانضمام لدى المديرة العامة (لـليونسكو).

وأوضح انسطاس أن الاتفاقية تهدف لتيسير الحراك الأكاديمي والنهوض بجودة مؤسسات التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي.

وأضاف أن الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي هي إضافة نوعية للتعليم العالي في فلسطين، حيث إنها إطار تنظيمي عالمي للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي.

وتكمن أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة التعليم والتخفيف من العقبات التي تواجه الطلبة والمدرسين والباحثين الفلسطينيين في الخارج.

 

أخبار ذات صلة

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس لاستعراض آخر التطورات في فلسطين

أمير قطر يهاتف الرئيس عباس لاستعراض آخر التطورات في فلسطين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية وأمير قطر

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية وأمير قطر

خبر للنشر / مع وافر التقدير

خبر للنشر / مع وافر التقدير

الهلال الاحمر الفلسطيني تستنكر عرقلة الاحتلال عمل المهام الطبية

الهلال الاحمر الفلسطيني تستنكر عرقلة الاحتلال عمل المهام الطبية

شبكة المنظمات الأهلية: ما يجري حرب مفتوحة تتطلب توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني

شبكة المنظمات الأهلية: ما يجري حرب مفتوحة تتطلب توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

الخارجية والمغتربين تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ادانة جرائم جيشها

الخارجية والمغتربين تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ادانة جرائم جيشها

المنظمات الأهلية تستنكر جرائم الاحتلال المتواصلة في الأراضي الفلسطينية

المنظمات الأهلية تستنكر جرائم الاحتلال المتواصلة في الأراضي الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خبر للنشر / مع وافر التقدير

خبر للنشر / مع وافر التقدير

&#34;المالكي&#34; يصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019

"المالكي" يصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

الخارجية والمغتربين تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ادانة جرائم جيشها

الخارجية والمغتربين تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ادانة جرائم جيشها

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الخليل

الاحتلال ينشر الآلاف من عناصره ويغلق شوارع بالقدس بزعم حماية فعاليات المستوطنين

الاحتلال ينشر الآلاف من عناصره ويغلق شوارع بالقدس بزعم حماية فعاليات المستوطنين

الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المزارعين شرق خانيونس

الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المزارعين شرق خانيونس

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو

وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق

وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق