"المالكي" يصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مصادقته على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019 بالتوقيع على صك انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية بطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد متابعتها لاعتماد (اليونسكو) للاتفاقية كأول معاهدة للأمم المتحدة ذات نطاق عالمي في مجال التعليم العالي.وأودع سفير فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منير أنسطاس، اليوم الخميس، صك الانضمام لدى المديرة العامة (لـليونسكو).وأوضح انسطاس أن الاتفاقية تهدف لتيسير الحراك الأكاديمي والنهوض بجودة مؤسسات التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي.وأضاف أن الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي هي إضافة نوعية للتعليم العالي في فلسطين، حيث إنها إطار تنظيمي عالمي للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي.وتكمن أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة التعليم والتخفيف من العقبات التي تواجه الطلبة والمدرسين والباحثين الفلسطينيين في الخارج.