الهلال الاحمر الفلسطيني تستنكر عرقلة الاحتلال عمل المهام الطبية

رام الله - دنيا الوطنقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق عمل المهام الطبية التابعة لها، في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من أحداث متصاعدة، تقترف خلالها سلطات الاحتلال جملة من الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم".وأضافت الجمعية، خلال بيانٍ لها، إن "المهام الطبية التابعة لها تتعرض لانتهاكات متعددة من قبل قوات الاحتلال، أبرزها منع أو إعاقة الوصول للمرضى والجرحى لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة في الوقت المناسب، ما يتسبب بخطر حقيقي على حياتهم".ونوّهت إلى سجلت منذ بداية الشهر الحالي خمس حالات منع وصول للمصابين، بالإضافة لثلاث حالات اعتداء على طواقم الجمعية، وحالة اعتداء على مركبة إسعاف ما أدى لتضررها جرّاء استهدافها بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال.وشدّدت على أن التعرض لعمل الجمعية وإعاقة نقل المرضى والجرحى، والاعتداء على المهام الطبية، تشكل انتهاكا صريحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المنطبقة قانونا على الاحتلال.وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي، ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق المهام الطبية للجمعية والإذعان لأحكام القانون الدولي الإنساني.