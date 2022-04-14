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المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية

المبعوث الأُممي لليمن يُلقي كلمة في مجلس الأمن بشأن تطورات الهدنة اليمنية
هانس غروندبرغ - المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن
أكد المبعوث الأممي لليمن، (هانس غروندبرغ)، أنَّ "الهدنة في اليمن مهمة،  وتحمل أثرًا إيجابيا ًعلى الوضع الإنساني في اليمن و توفر فرصة مهمة لليمن للتوصل إلى حل مستدام".

 جاء ذلك خلال كلمة ألقاها (غروندبرغ)، اليوم الخمس، في مجلس الأمن الدولي بشأن آخر التطورات في الازمة اليمينة.

 وقال إن :"مجلس التعاون والسعودية والإمارات ساهمت في دعم الاقتصاد اليمني.

وأضاف "نأمل في التوصل إلى حل سياسي مستدام للنزاع في اليمن".

وأشار إلى أن اليمن بحاجة لمزيد من التمويل للبرامج الإنسانية".

وأكد (غروندبرغ) أن عددًا من الموظفين الأمميين ما زالوا معتقلين لدى الحوثيين

كما وطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الإغاثة في اليمن لافتًا إلى وجود العديد من تحديات ما زالت تهدد موظفي الأمم المتحدة في اليمن.

وجاءت كلمة المبعوث الأممي بعد يوم واحد من زيارته إلى مدينة صنعاء اليمينة.

ويُشار إلى أن أطراف الصراع في اليمن، قد توصلت إلى هدنة مؤقتة لشهرين برعاية الأمم المتحدة، حيث بدأ سريانها مع أول أيام شهر رمضان المبارك، في تطور لاقى استحسانا دوليا.







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