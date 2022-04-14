نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

رام الله - دنيا الوطننعى نادي الأسير الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة والمحررون في الوطن والمهجر، شأس كممجي شقيق الأسير البطل أيهم كممجي أحد أبطال (نفقّ الحرّيّة).يذكر أن الأسير أيهم كممجي من بلدة كفردان/ جنين، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان أحد أبطال (نفق الحرّيّة)، ويواجه الآن العزل الإنفراديّ في سجون الاحتلال.وكان أيهم قد وجه رسالة خلال جلسة المحكمة الأخيرة: "أنا محكوم بالسّجن مؤبدين وعُزلت عن أفراد أسرتي لـ7 سنوات، وهدفي من عملية الهروب من سجن "جلبوع" كان زيارة قبر والدتي وأنا غير نادم على ذلك."علمًا أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشقاء آخرين للأسير أيهم كممجي فجر اليوم، وهم: عماد ومحرم ومجد.