الخارجية والمغتربين تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ادانة جرائم جيشها

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ادانة جرائم جيشها ومستوطنيها.مؤكدةً أن قادة الائتلاف الاسرائيلي الحاكم لا يضيعون أية فرصة للتعبير عن معاداتهم للسلام وللشعب الفلسطينيوتابع البيان: " أن قادة الائتلاف الإسرائيلي لا يضيعون أية فرصة للاعلان عن تمسكهم بمنظومة الاستعمار الإسرائيلي ونظام الابارتهايد العنصري، ليس فقط من خلال تصعيد انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته، وانما يجاهرون على سمع وبصر العالم بسياستهم الاستعمارية الاستعلائية اتجاه الفلسطينيين، وبشكل يترافق مع حملة تضليل ممنهجة للرأي العام الإسرائيلي والعالمي تشارك بها مؤسسات دولة الإحتلال بهدف تزييف الوعي العام وتشويش المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني، ومحاولة طمس الحقائق وتشويهها وفي مقدمتها حقيقة احتلال إسرائيل لارض دولة فلسطين والاستيطان فيها بما فيها العاصمة القدس المحتلة.ويتابع البيان: "كان اخر هذه الادعاءات الكاذبة ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بشأن عدم وجود نية وعمليات تحريض من قبل الجمعيات الاستيطانية لذبح القرابين في ساحات الأقصى، علما بأن أكثر من مسؤول استيطاني متطرف عارض بينت في تصريحه كما قامت قوات الأمن الإسرائيلية باعتقال عدد من المحرضين على ذبح القرابين، وهو ذات التلاعب بالألفاظ الذي اتبعه رئيس دولة الإحتلال حين ادعى أن اسرائيل تحافظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولسان حاله يعتبر على ما يبدو أن الاقتحامات اليومية للمسجد واداء الطقوس التلمودية في باحاته والتقسيم الزماني اليومي في المسجد جزءا من الوضع القائم.وذكر البيان أنه: "وفي آخر المواقف العنصرية التي يطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد بوهم انها ستؤدي إلى زراعة الخوف وتهديد الفلسطينيين قال لبيد "بمنطق العصى، من يحافظ على الهدوء سيسمح له بالاحتفال برمضان دون ازعاج".وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وتصعيدها المتعمد للأوضاع، مؤكدةً على أن مواقف اركان الائتلاف الحاكم تعبر عن نظرة استعلائية عنصرية احتلالية، تقوم كما اعترف بينت على استعمال العصى والجزرة في التعامل مع الفلسطينيين، تصرف ينم عن الصهيونية الفاشية التي تحاول السيطرة فقط على الارض الفلسطينية وطرد اصحابها منها، وانما ايضا السيطرة على وعيهم واحلامهم، مع التهديد المستمر ومعاقبة كل من يتمرد على هذه الرؤيا الإسرائيلية الكولونيالية العنصرية.وطالبت الوزارة الادارة الامريكية بالتدخل الفوري للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واجبارها على ادانتها.