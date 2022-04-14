شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية تستنكر جرائم الاحتلال المتواصلة في الأراضي الفلسطينية

المنظمات الأهلية تستنكر جرائم الاحتلال المتواصلة في الأراضي الفلسطينية
اشبكة لمنظمات الأهلية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيةـ بيانًا صحفيًا، تستنكر فيه الجرائم المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها عمليات القتل بدم بارد، والإعدامات الميدانية، التي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء، إضافة لعشرات الجرحى والمعتقلين.

وقالت الشبكة خلالٍ بيانها "ندعو أبناء شعبنا إلى رصّ الصفوف والتوحد، ورفع درجة التكامل على كل المستويات رفضا لهذا العدوان".

وطالبت الشبكة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورا من أجل لجم العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم بحق المدنيين العزل، ورفع الغطاء القانوني عنها أمام ما تقوم به من جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وشددت على ضرورة تفعيل جميع الأدوات القانونية المتاحة بما فيها العمل على الإسراع بفتح تحقيق دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية، والعمل على تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية كي لا يفلتوا من العقاب، والتي من شأن استمرار الصمت الدولي أن يشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم بما فيها جرائم المستوطنين بحق شعبنا.

وأكدت على ضرورة إعمال جميع الاتفاقيات الدولية وبنود القانون الدولي بما فيها اتفاقيات جنيف من أجل إيفاد لجان تحقيق دولية للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا، وإصدار تقاريرها التي تفضحها.

نوّهت إلى أن ما تمارسه القوة القائمة بالاحتلال هو أحد أشكال إرهاب الدولة المنظم استنادا لتقرير "آمنستي"، وتقارير أممية وحقوقية مماثلة، وأن مواصلة كفاح شعبنا ونضاله لن يتوقف إلا بتحقيق أهدافه الوطنية في تقرير المصير والاستقلال الوطني، والسيادة فوق أرضه.

 

أخبار ذات صلة

الهلال الاحمر الفلسطيني تستنكر عرقلة الاحتلال عمل المهام الطبية

الهلال الاحمر الفلسطيني تستنكر عرقلة الاحتلال عمل المهام الطبية

شبكة المنظمات الأهلية: ما يجري حرب مفتوحة تتطلب توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني

شبكة المنظمات الأهلية: ما يجري حرب مفتوحة تتطلب توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

الخارجية والمغتربين تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ادانة جرائم جيشها

الخارجية والمغتربين تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ادانة جرائم جيشها

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الخليل

الاحتلال ينشر الآلاف من عناصره ويغلق شوارع بالقدس بزعم حماية فعاليات المستوطنين

الاحتلال ينشر الآلاف من عناصره ويغلق شوارع بالقدس بزعم حماية فعاليات المستوطنين

الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المزارعين شرق خانيونس

الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المزارعين شرق خانيونس

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون شهداء الوطن من بينهم شأس كممجي

الخارجية والمغتربين تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ادانة جرائم جيشها

الخارجية والمغتربين تطالب الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ادانة جرائم جيشها

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الخليل

الاحتلال ينشر الآلاف من عناصره ويغلق شوارع بالقدس بزعم حماية فعاليات المستوطنين

الاحتلال ينشر الآلاف من عناصره ويغلق شوارع بالقدس بزعم حماية فعاليات المستوطنين

الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المزارعين شرق خانيونس

الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المزارعين شرق خانيونس

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني

المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني

فدا: بهذا الإرهاب وهذه الجرائم إسرائيل تهيل التراب مجددا على أوسلو

فدا: بهذا الإرهاب وهذه الجرائم إسرائيل تهيل التراب مجددا على أوسلو

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو

وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق

وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق