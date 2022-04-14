الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الخليل

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واقتحامات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.وأفاد مكتب إعلام الأسرى باعتقال 3 شبان خلال حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مدينة الخليل.وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد فضل محفوظ وعبد الله جهاد القواسمة، عقب اقتحام منازلهم في الخليل.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسيم اسعيّد (34 عاماً) من الخليل، بزعم تنفيذه عملية في القدس أدت لمقتل مستوطنين وإصابة آخر قبل ثلاث سنوات.واقتحم جنود الاحتلال منطقة جبل جنيد ورأس الجورة ومنطقة أبو كتلة، وأحياء أخرى في المدينة.في السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمالي المحافظة.