شؤون فلسطينية

الاحتلال ينشر الآلاف من عناصره ويغلق شوارع بالقدس بزعم حماية فعاليات المستوطنين

الاحتلال ينشر الآلاف من عناصره ويغلق شوارع بالقدس بزعم حماية فعاليات المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تغلق قوات الاحتلال يوم غد الجمعة عدة طرق رئيسية في مدينة القدس المحتلة، كما ستعمل على نشر الآلاف من عناصر لتأمين المستوطنين في عيد الفصح العبري.

وذكرت قوات الاحتلال في بيان لها أنها ستنشر الآلاف من عناصرها والمتطوعين من "حرس الحدود" غدًا والأسبوع المقبل في جميع أنحاء مدينة القدس، خاصة الأماكن المزدحمة ومراكز التسوق.

وأشارت إلى أنها ستكثف تواجد هذه القوات في غرب وشرق القدس وفي أزقة البلدة القديمة.

ومن أجل الفصح العبري، ستغلق قوات الاحتلال الطرق الآتية أمام أهل المدينة وزوارها في الجمعة الثانية من رمضان؛ السلطان سليمان، وادي الجوز، طريق أريحا، شارع نابلس، صلاح الدين وأخرى غيرها.

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