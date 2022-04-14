أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه في مقر الأمانة العامة، نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي.وخلال اللقاء، أشاد الأمين العام بالدور الكبير الفاعل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا العالم الإسلامي. كما ثمن الدعم المستمر والسخي والتسهيلات التي تقدمها المملكة، دولة المقر، لمنظمة التعاون الإسلامي لتمكينها من أداء مهامها.من جهته، أكد المهندس وليد الخريجي على الاهتمام الذي توليه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي لتحقيق أهدافها السامية في خدمة قضايا العالم الإسلامي.كما جري خلال الاستقبال استعراض جملة من القضايا التي تهم العالم الإسلامي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.