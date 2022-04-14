دولي

بوتين يحدد شرطه الوحيد للقاء زيلينسكي

بوتين يحدد شرطه الوحيد للقاء زيلينسكي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يرفض مقابلة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حيث المبدأ، مضيفا "لكن ذلك يحتاج إلى أن تكون هناك وثيقة جاهزة".

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أوضح بيسكوف، في تصريح صحفي، أن بوتين "لم يرفض أبدا لقاء زيلينسكي"، مشيرا إلى أن اللقاء يحتاج إلى تهيئة الظروف وأهمها إعداد نص الوثيقة لهذا الغرض.

والأسبوع الماضي، قال كبير المفاوضين الأوكرانيين إن أي لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي سيعقد "على الأرجح في تركيا".

من جهته، ذكر كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، أن أوكرانيا بدأت بإظهار نهج أكثر واقعية في محادثات السلام.

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