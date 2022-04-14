المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني



وأضاف "نحن متشبثون بالقدس ولن نتخلى عن حبة تراب من ثرى هذه المدينة المقدسة، وهذه الديار المباركة التي نسكن فيها بأجسادنا ولكنها ساكنة في وجداننا".



كما قال بأننا "نستعد لاستقبال الأسبوع العظيم المقدس، وعيد القيامة المجيد، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان. ولعل هذا التزامن إن دل على شيء، فهو يدل على وحدتنا وأخوتنا الإنسانية والوطنية في هذه الديار.





وتابع قوله: "رسالتنا في هذا الموسم هي لكل المقدسيين ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني، بأن كونوا موحدين، وارفضوا، والفظوا أي خطاب، هدفه تقسيمنا وإضعافنا وشرذمتنا، وإثارة الضغينة والطائفية في صفوفنا/ وبين ظهرانينا".



وأردف حنا قائلاً: "كم نحن بحاجة الى الوعي والرصانة والحكمة والوطنية الحقة في مواجهة المظاهر السلبية التي نلحظ وجودها في أكثر من مكان وفي اكثر من بقعة".



عبّر حنا عن رفضه "خطاب الكراهية والطائفية والتحريض على العنف، أيا كان مصدره، وأيا كانت الجهة التي تروج له ، فنحن بحاجة في هذه الأوقات إلى أن نكون متشبثين أكثر من أي وقت مضى بقيمنا الإنسانية والأخلاقية والوطنية النبيلة؛ لكي نكون أقوياء في مواجهة ما يخطط لنا كفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس".



وعن مخطط اليهود في ذبح القربان في المسجد الأقصى، قال حنا: "إن ما يخطط للمسجد الأقصى يوم غد من استفزاز وتطاول خطير، إنما هو مرفوض بالنسبة إلينا جملة وتفصيلا. فالمتآمرون على الأقصى وعلى الأوقاف الإسلامية، هم ذاتهم المتآمرون على الأوقاف المسيحية، وعلى الحضور المسيحي الأصيل والعريق في هذه المدينة المقدسة.















رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لدى استقباله صباح هذا اليوم وفدا من الشخصيات المقدسية بأن "القدس هي من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني".