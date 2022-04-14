شؤون فلسطينية

فدا: بهذا الإرهاب وهذه الجرائم إسرائيل تهيل التراب مجددا على أوسلو

فدا: بهذا الإرهاب وهذه الجرائم إسرائيل تهيل التراب مجددا على أوسلو
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا": "إن تحقيق مطلب توفير حماية دولية لشعبنا يجب أن يتقدم على كل المطالب الأخرى، بما فيها تلك التي تصنف باعتبارها سياسية على ضوء جرائم الإعدام الميداني، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي بحق المواطنين الفلسطينيين، على امتداد محافظات الضفة الغربية وفي مدينة القدس، وذلك بشكل متزامن ومنسق مع إطلاق أيدي المستوطنين الذين نفذوا سلسلة من الاعتداءات التي لا تقل إرهابا ولا خطورة عن تلك التي تنفذها القوات المحتلة".

وأضاف "فدا" أن "تحقيق هذا المطلب يجب أن يكون الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية، وعلى الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي إسناد التحرك الفلسطيني في هذا المسعى، لافتا إلى أن رد الفعل الرسمي العربي والإسلامي لم يرتق إلى مستوى خطورة وفداحة الجرائم الإسرائيلية. وهو رد ضعيف ومريب ومشبوه ودون المستوى المطلوب حتى اللحظة، أما الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الغالبية العظمى من الدول الغربية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا فإنها مشغولة بالوضع في أوكرانيا واتخذت سلسلة من الإجراءات والمواقف لو اتخذت نصفها، بل وحتى ثلها، تجاه إسرائيل، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه ولما تجرأت تل أبيب على ارتكاب كل هذه الجرائم.
 
وشدد "فدا" على أن "التصعيد الخطير الجاري ليس نتيجة العمليات التي وقعت في الداخل مؤخرا، بل نتيجة عملية ممنهجة ومدروسة بدأتها إسرائيل قبل فترة طويلة من حلول شهر رمضان زعمت فيها أنها تريد تحقيق تهدئة خلال الشهر الفضيل، في حين أنها كانت تسعى إلى التصعيد، والسماح للمستوطنين وغلاة المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى، وتنفيذ طقوس تلمودية. وهو ما يعني انتهاكا صارخا لحرمة مكان عبادة خاص بالمسلمين وإساءة لمشاعرهم، ومسا بها وما كان للفلسطينيين أن يصمتوا كما تريد حكومة اليمين واليمين المتطرف برعامة المستوطن بنيت".

وحذر "فدا" من أن "إقدام المستوطنين والجماعات الإرهابية اليهودية على ذبح قرابين في المسجد الأقصى غدا الجمعة كما يخططون يعني اندلاع حرب لن يستطيع أحد إطفاء نارها، مشددا على حق شعبنا في استخدام جميع وسائل المقاومة التي كفلتها له كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والشرائع السماوية من أجل تحرير أرضه واستعادة حقوقه والدفاع عن نفسه".

وأكد "فدا" أن "لدى شعبنا بكل قطاعاته وفصائله وقواه الحية من الخبرة والتجربة النضالية ما يكفي ليواجه هذه الموجة من الإرهاب والجرائم الإسرائيلية، وأنه لن يصمت عليها وسيقاومها بكل أشكال المقاومة مسلحا بثقته في النصر، وإيمانه بعدالة قضيته وبوحدته الوطنية التي تتجسد مجددا في الميدان عبر الكفاح الشعبي البطولي الذي يخوضه أبناء وبنات شعبنا في مواجهة قوات الاحتلال ورعاع المستوطنين وتسيل دماء الشهداء والجرحى من كل الفصائل والمناطق مؤكدة مجددا على وحدة المصير والشعب والقضية والهدف".

وختم "فدا" أن "إسرائيل، بهذا الإرهاب المجنون وهذه الجرائم الوحشية، تهيل التراب مجددا على اتفاق أوسلو الذي قبرته منذ فترة طويلة. وقد آن الأوان فلسطينيا لتنفيذ كل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن العلاقة مع تل أبيب والتحلل من هذا الاتفاق المأساوي وتبعاته وكل ذيوله وانتهاج استراتيجية كفاحية وسياسية فلسطينية جديدة ترتقي لمستوى التحديات الراهنة والاستعداد العالي للتضحية والكفاح الذين أبداهما شعبنا".


أخبار ذات صلة

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

اللجنة المركزية لحركة فتح تعقدُ اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الميدانية

اللجنة المركزية لحركة فتح تعقدُ اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الميدانية

المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني

المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني

ناصيف: الضفة لن ترضخ للاحتلال وشوارعها تنبض بالمقاومة

ناصيف: الضفة لن ترضخ للاحتلال وشوارعها تنبض بالمقاومة

حمدونة : قلم الأسير الصحفى الفلسطينى يوازى بندقية

حمدونة : قلم الأسير الصحفى الفلسطينى يوازى بندقية

صوافطة: الضفة على نهج المقاومة والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

صوافطة: الضفة على نهج المقاومة والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

تشييع الشهداء بالضفة الغربية ومواجهات بعد دعوة حماس للنفير

تشييع الشهداء بالضفة الغربية ومواجهات بعد دعوة حماس للنفير

الخارجية: جرائـم الاحتلال امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة

الخارجية: جرائـم الاحتلال امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني

المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني

فدا: بهذا الإرهاب وهذه الجرائم إسرائيل تهيل التراب مجددا على أوسلو

فدا: بهذا الإرهاب وهذه الجرائم إسرائيل تهيل التراب مجددا على أوسلو

حمدونة : قلم الأسير الصحفى الفلسطينى يوازى بندقية

حمدونة : قلم الأسير الصحفى الفلسطينى يوازى بندقية

صوافطة: الضفة على نهج المقاومة والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

صوافطة: الضفة على نهج المقاومة والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

تشييع الشهداء بالضفة الغربية ومواجهات بعد دعوة حماس للنفير

تشييع الشهداء بالضفة الغربية ومواجهات بعد دعوة حماس للنفير

الخارجية: جرائـم الاحتلال امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة

الخارجية: جرائـم الاحتلال امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تطالب بحماية دولية للفلسطينيين تحت الاحتلال

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تطالب بحماية دولية للفلسطينيين تحت الاحتلال

الإسلامية المسيحية تدعو إلى النفير للأقصى وتدين الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال

الإسلامية المسيحية تدعو إلى النفير للأقصى وتدين الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو

وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق

وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق

انتشار عشرات المهاجرين غير الشرعيين في شوارع المغرب

انتشار عشرات المهاجرين غير الشرعيين في شوارع المغرب